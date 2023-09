"Viel Negatives geschrieben": Ausgerechnet sie tragen den BVB

Entmachtet? Reus und Hummels geben Antwort

Hintergrund: Reus gab vor der Saison die Kapitänsbinde ab, um befreiter aufspielen und „All in“ gehen zu können. Das klappt bislang! Hummels dagegen ist überraschenderweise seit diesem Sommer nicht mehr Vize-Kapitän und auch nicht mehr Teil des Mannschaftsrats . „Wir alle sind froh, dass wir so zwei erfahrene Spieler in der Mannschaft haben“, schwärmt Kobel.

Gegen Wolfsburg hielt Hummels als Abwehr-Chef den Laden dicht, verteidigte souverän und coachte seine Nebenleute. Reus erzielte, wie so oft in seiner Karriere, das wichtige 1:0 und damit seinen 116. Treffer für den BVB. Damit überholte der 34-Jährige Lothar Emmerich. Nur noch Manfred Burgsmüller und Michael Zorc stehen vor der Klublegende. „Er ist, glaube ich, der Rekordspieler in der Bundesliga, was das 1:0 angeht“, sagte Trainer Edin Terzic. „Wir wissen alle um seinen Wert.“