Bundesliga: Eintracht Frankfurt – 1. FC Heidenheim 1846 (Sonntag, 19:30 Uhr)

In den letzten fünf Spielen sprang für Eintracht Frankfurt nicht ein Sieg heraus. Gegen den 1. FC Heidenheim 1846 soll sich das ändern. Beim VfL Wolfsburg gab es für die Eintracht am letzten Spieltag nichts zu holen. Am Ende stand eine 0:2-Niederlage. Heidenheim gewann das letzte Spiel und hat nun sieben Punkte auf dem Konto.