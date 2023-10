Ist er der heimliche Gewinner des Eberl-Knalls?

Schröder agiert inzwischen deutlich gelassener

Der Mann, der sich einst als ungeduldig und ehrgeizig bezeichnet, entschied sich für die Zusammenarbeit mit dem starken Mann Eberl und rückte ganz bewusst in das zweite Glied. Schröder ist in einem hektischen Business deutlich gelassener geworden, er sucht dabei kaum noch den Weg in die Öffentlichkeit.

In seinen ersten Monaten hat sich der bienenfleißige Schröder an neue Strukturen und Prozesse gewöhnt. Nach viereinhalb Jahren Mainz 05 und vor allem 17 sehr emotionalen Monaten FC Schalke 04 nahm er sich vor dem Wechsel nach zu RB zunächst eine Auszeit, verschwand monatelang aus dem Rampenlicht. Kein Rückblick, kein Einblick in seine persönliche Situation, keine Abrechnung, kein böses Wort – so etwas nennt sich stil- und respektvoll.