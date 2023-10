Bundesliga: Werder mit Befreiungsschlag! Union-Krise immer dramatischer

Das Team von Ole Werner gewann gegen die Köpenicker mit 2:0 (1:0) und feierte damit nach drei Pleiten in Serie wieder einen Sieg. Für das Team von Urs Fischer war es dagegen die siebte Bundesliga-Niederlage in Serie, die zehnte Pflichtspielpleite nacheinander.

Robin Knoche brachte die Bremer mit einem Eigentor in Front (38. Minute), Marvin Ducksch sorgte in der 75. mit einem Heber nach traumhaften Zuspiel für die Entscheidung.

Khedira sieht Rot

Unions Rani Khedira kassierte wegen groben Foulspiels die Rote Karte (60). Seit dem 26. August warten die Berliner, nach zwei Ligasiegen zum Auftakt, nun auf Zähler in einem Pflichtspiel - mit sechs Punkten steckt das Team tief im Tabellenkeller fest. Die Bremer verließen diesen vorerst.

Es gehe für Union darum, „endlich wieder in die Spur zu kommen“, hatte Urs Fischer in seiner ungewohnten Rolle als Krisenmoderator vor der Partie gefordert. Mithelfen sollte dabei auch Europameister Leonardo Bonucci wieder von Beginn an, der zuvor Berichte über einen Disput mit Fischer als „erfunden“ abgeschmettert hatte. David Fofana dagegen, nach dem verweigerten Trainer-Handschlag beim Champions-League-Spiel gegen die SSC Neapel suspendiert, fehlte im Kader.