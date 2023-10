Chronologie eines Missverständnisses: Eberls Geschichte bei RB Leipzig

Am Ende waren es nicht mehr als zwei Absätze, mit denen RB Leipzig um Punkt 17 Uhr am späten Freitagnachmittag für einen Paukenschlag sorgte. Max Eberl ist nicht mehr Sportgeschäftsführer der Sachsen , Rouven Schröder übernimmt ab sofort die sportliche Leitung beim Champions-League-Klub.

Deutliche Worte . Worte, mit denen Leipzig nach nur zehn Monaten einen Schlussstrich unter das Thema Eberl zieht. Und das nur rund 25 Stunden vor dem wegweisenden Bundesliga-Kracher gegen den FC Bayern, dass am Samstagabend mit 2:2 endete . Bezeichnend auch, dass Eberl selbst in der Meldung nicht zu Wort kommt.

Vor der Partie gegen den Rekordmeister nahm RB-Boss Oliver Mintzlaff Stellung zur Causa Eberl . „Es war nicht zu retten, deswegen haben wir auch so konsequent gehandelt und uns entschieden, zu sagen: So geht es nicht weiter“, sagte der 48-Jährige im Interview bei Sky . „Es fehlt das Commitment für den Klub, für die Stadt und damit auch für uns die Überzeugung, einen langfristigen Weg weiterzugehen.“

Tränen-Rücktritt bei Gladbach

In einer emotionalen Pressekonferenz hatte Eberl unter Tränen seinen Rücktritt bei den Fohlen verkündet und diesen mit einer psychischen Erkrankung begründet. „Ich will einfach raus, ich will einfach mit diesem Fußball gerade nichts zu tun haben. Ich will Spaß haben. Ich will Max Eberl sein.“