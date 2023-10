Der BVB erfindet sich neu | Kommentar von Patrick Berger

Das drohende Aus in der Champions League wurde vorerst abgewendet. Der BVB hat mit der 1:0-Sensation in Newcastle ein echtes Zeichen auf europäischer Bühne gesetzt: Wir sind noch da! Uns gibt es noch!

Zur Erinnerung: 2013 standen die Schwarzgelben im Wembley-Finale und wurden von vielen ausländischen Medien als „heißester Klub Europas“ bejubelt. In den vergangenen Jahren rutschte der Verein allerdings international ab, fiel von Rang sieben auf 14 in der UEFA-Fünfjahreswertung. In der Bundesliga ist der BVB zudem seit nunmehr zwölf (!) Jahren titellos.

Kobel sieht eine „neue Art“

BVB seit sieben Monaten ungeschlagen in der Bundesliga

Der Beweis: In der Liga sind die Dortmunder seit sieben Monaten ungeschlagen, in der Champions League haben sie zudem in der Todesgruppe F dank des Sieges in Newcastle wieder alle Chancen auf das Weiterkommen.