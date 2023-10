Nübel zum VfB Stuttgart - "Wir waren fast schon penetrant"

Das hätten wohl selbst die optimistischsten Fans des VfB Stuttgart nicht gedacht: Nach sechs Spieltagen stehen die Schwaben, die in der vergangenen Saison erst in der Relegation gegen den Hamburger SV den Klassenerhalt schafften, in der Tabelle auf Platz zwei – einen Punkt hinter Spitzenreiter Bayer Leverkusen, einen Zähler vor Meister FC Bayern.