Transfer-Coups verpasst? Diese Bundesliga-Stars lehnte der BVB ab!

Gesamtpaket für den BVB zu teuer?

Sebastian Hallér war überraschend stark von seiner Krebserkrankung zurückgekommen und lieferte ab. Leider fiel seine Form in der Sommerpause ab und er hat noch nicht an beste Zeiten anschließen können. Der BVB wollte handeln und einen neuen Stürmer präsentieren. Nur Boniface war dann schon längst bei Leverkusen. Am Ende holte man Füllkrug.