Tuchel kritisiert Bayern-Fans: "Haarscharf an Beleidigung"

Fan-Kritik? Tuchel hat wenig Verständnis für Plakate

Auch Freund wird von den Fans kritisiert

Es sei eine besondere Situation gewesen, in der die Münchner steckten, erklärte der frühere RB-Salzburg-Boss „Wir haben vor zehn Tagen keinen Innenverteidiger mehr gehabt und die Gefahr bestand, dass es längere Zeit so bleiben könnte. Dann haben wir uns im Sinne von Bayern München nach bestem Wissen und Gewissen ausgetauscht und diskutiert, was wir machen können. So ist das zustande gekommen und im Endeffekt haben wir gemeinsam entschieden, nachdem es jetzt wieder besser ausschaut, dass wir die Geschichte mit Jerome nicht machen.“