Union Berlin: Vertrauen in Urs Fischer schwindet!

Bei Union Berlin schwindet das Vertrauen in Urs Fischer.

Nach zehn Pflichtspielniederlagen in Folge wird der Trainer der Eisernen beim Zweitrundenspiel im DFB-Pokal beim VfB Stuttgart zwar wie angekündigt auf der Bank sitzen - für das folgende Bundesliga-Match gegen Frankfurt ist das nach SPORT1 -Informationen allerdings nicht garantiert. Auch die Bild berichtete.

Geschäftsführer Oliver Ruhnert hat seinen Coach öffentlich zwar noch nicht angezählt, seine Bedenken zuletzt aber dennoch recht deutlich zum Ausdruck gebracht. „Der Auftritt war so, dass man sich Sorgen machen darf. Wir haben das erste Mal die Situation in all den Jahren, dass es um den Klassenerhalt geht“, sagte er jüngst nach dem 0:2 gegen Bremen.