Watzke-Klartext: "Das ist ein bisschen krank"

Wird die Arbeit von Edin Terciz bei Borussia Dortmund unfair bewertet? Hans-Joachim Watzke hat sich über die Kritik am BVB-Trainer beschwert.

„Wir haben in diesem Jahr ein Bundesliga-Spiel verloren, bei Bayern München mit 4:2, und dann wird medial der Trainer infrage gestellt. Das ist, ehrlich gesagt, ein bisschen krank“, befand Dortmunds Geschäftsführer in einem Interview mit dem Deutschlandfunk .

„Über einen Trainer, der in 25 Bundesliga-Spielen einmal verliert, zu diskutieren ... was sollen dann die anderen Trainer machen?“, fragte Watzke rhetorisch.

Watzke: Nicht unser Anspruch, aber kein Weltuntergang

Der BVB-Boss hatte sich stets hinter Terzic gestellt, ihn nach den enttäuschenden ersten Spieltagen aber auch öffentlich in die Pflicht genommen.

In der Bundesliga liegen die Schwarz-Gelben nach dem siebten Spieltag punktgleich mit dem FC Bayern auf Platz vier, zwei Zähler hinter Spitzenreiter Bayer Leverkusen. Weniger erfreulich ist die Situation in der Champions League: In der Gruppe F ist der Vizemeister hinter Newcastle United, Paris Saint-Germain und der AC Milan Letzter.