Bundesliga: Dieser Teenie begeistert die Bayern

Dieser Teenie begeistert die Bayern

Vergangenen Samstag mit einer starken Joker-Leistung beim 4:0 in Dortmund, diesen Samstag erstmals in der Bundesliga in der Startelf des FC Bayern: Aleksandar Pavlović ist in aller Munde. Der Newcomer erhält von allen Seiten Lob, bleibt selbst aber bescheiden.