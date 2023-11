Bundesliga heute: Hoffenheim - Leverkusen LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Starke Leistungen von Bayer 04 Leverkusen und TSG Hoffenheim

Bayer 04 Leverkusen hat in dieser Saison eine beeindruckende Form gezeigt und spielt mit 25 Punkten nach neun Spielen ihre beste Bundesliga-Saison überhaupt. Die Mannschaft ist seit neun Bundesliga-Spielen ungeschlagen und könnte erstmals seit 2016 sechs Bundesliga-Siege in Serie feiern. Besonders hervorzuheben ist Jonas Hofmann, der in diesem Kalenderjahr an 20 Toren beteiligt war. Auf der anderen Seite hat Grischa Prömel von der TSG Hoffenheim in seinen letzten sechs Bundesliga-Spielen fünf Tore erzielt oder vorbereitet.

Spannende Fakten und Rekorde im Vorfeld des Spiels

Bayer 04 Leverkusen hat in dieser Saison bereits 27 Tore erzielt, ein neuer Vereinsrekord nach neun Bundesliga-Spielen. Allerdings hat die Mannschaft auch sechs ihrer acht Gegentore nach ruhenden Bällen kassiert, was den höchsten Anteil in der Liga darstellt. Die TSG Hoffenheim hat sieben Tore nach Standardsituationen erzielt, nur der FC Bayern hat mehr. Interessant ist auch, dass die TSG Hoffenheim in dieser Saison zu Hause erst 38 Minuten in Führung lag, während Bayer 04 Leverkusen insgesamt erst 21 Minuten in Rückstand lag. Beide Teams werden also versuchen, ihre Stärken auszuspielen und die Schwächen des Gegners zu nutzen.