Bundesliga: "Innerlich brennt es in ihm!" - Matthäus mit Müller-Statement

Thomas Müller kommt beim FC Bayern München aktuell nicht über eine Reservistenrolle hinaus. Trotz der Verletzung von Jamal Musiala zog Thomas Tuchel dem Nationalspieler am vergangenen Spieltag (1:0 in Köln) Eric Maxim Choupo-Moting vor - zur Überraschung des Rekordnationalspielers.

„Mich hat es gewundert, dass er nicht von Anfang an gespielt hat“, erklärte TV-Experte Lothar Matthäus am Sonntag bei Sky 90: „Thomas (Müller; Anm. d. Red.) bekommt seine Einsatzzeiten nicht und ich glaube, das wurmt ihn am meisten, obwohl er sich das nach außen nicht anmerken lässt.“