Bundesliga: Mainz 05 offenbar von El Ghazi verklagt

El Ghazi unterschrieb bei Mainz erst in diesem Jahr einen Vertrag bis 2025. Nachdem der Niederländer mit marokkanischen Wurzeln in den sozialen Medien jedoch mehrfach antiisraelische Beiträge verbreitet hatte, kündigte Mainz den Kontrakt fristlos . Zuvor hatte der Klub den Spieler bereits abgemahnt.

Diskussion um Meinungsfreiheit und Rechtmäßigkeit

In einem darauffolgenden Statement hatte Mainz 05 zunächst erklärt, dass der Spieler die Posts bereuen würde. Dies geschah aber wohl ohne das tatsächliche Einverständnis des Skandal-Profis, der dieser Mitteilung in einem weiteren Beitrag widersprach .

Im Anschluss an den Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober schrieb El Ghazi in einem Instagram-Beitrag: „Vom Fluss bis zum Meer, Palästina wird frei sein.“ Auch nach seiner Kündigung blieb sich der Profi seiner Meinung treu.