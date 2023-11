Fristlos! Mainz trennt sich von El Ghazi - Generalstaatsanwaltschaft ermittelt

Bundesligist FSV Mainz 05 trennt sich mit sofortiger Wirkung von Offensivspieler Anwar El Ghazi. Über die Kündigung des Vertragsverhältnisses informierten die Rheinhessen am Freitagabend. Der Verein reagiere damit „auf die Äußerungen und Posts des Spielers in den sozialen Medien“. Zuvor hatte am Freitag bereits die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz ein Ermittlungsverfahren gegen den Niederländer eingeleitet.