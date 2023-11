Bundesliga: Wer ist Bayerns Torwart der Zukunft? - Dreesen mit Sonderlob für Neuer, Ulreich und Peretz

Klar ist aber auch, dass Neuer nicht ewig weiterspielen kann. Es wird der Zeitpunkt kommen, an dem der Rekordmeister einen Nachfolger für seinen Kapitän präsentieren muss. Wie Bayerns Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen am Sonntag auf der Jahreshauptversammlung der Bayern erklärte, habe der Klub diesen bereits im Kader. „Mit Daniel Peretz konnten wir einen der besten Keeper der nächsten Generation verpflichten“, betonte der CEO.

„Der Fisch gehört ins Wasser...“

Ende August nahmen die Münchner den israelischen Schlussmann unter Vertrag, viele Einsätze sprangen bislang jedoch noch nicht heraus. Lediglich einmal durfte Peretz beim 4:0-Sieg bei Preußen Münster in der ersten Runde des DFB-Pokals ins Bayern-Tor, die restlichen Spiele bestritt Sven Ulreich als Neuer-Ersatz.

Dass der ehemalige Torhüter des VfB Stuttgart diese Aufgabe mit Bravour löste, konnte man auch an der Jahreshauptversammlung am Sonntag erkennen. Großer Applaus brandete auf, als sich CEO Dreesen bei Ulreich für dessen Leistungen bedankte. Dennoch: „Während wir Sven Ulreich unseren großen Dank aussprechen, dass er Manuel so würdig vertreten hat, freuen wir uns von Herzen, dass Manu wieder zurückgekehrt ist. Der Fisch gehört ins Wasser, der Manu gehört ins Tor“, sagte der Vorstandsvorsitzende bildhaft.