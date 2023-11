DFB bestätigt: Brych erleidet Kreuzbandriss im Rekordspiel

Schiedsrichter Felix Brych hat ausgerechnet in seinem Rekordspiel einen Kreuzbandriss erlitten. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) teilte die Diagnose am Sonntagmorgen mit. Der Münchner soll demnach „recht bald“ operiert werden, eine Ausfallzeit lasse sich noch nicht abschätzen.

Brych pfeift bis zur Halbzeit

Am Samstag hatte Brych den Bundesliga-Einsatzrekord eingestellt - aber nur eine Halbzeit lang durchgehalten. Der 48-Jährige konnte bei seiner 344. Partie in der Eliteklasse wegen der Knieverletzung nicht weitermachen. In der 32. Minute war er weggeknickt, nachdem er bereits in der Anfangsphase im Rasen hängen geblieben war. Zunächst pfiff Brych nach einer Behandlung weiter, auf Anraten der Mediziner blieb er zur Pause jedoch in der Kabine.