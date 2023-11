FC Bayern: Manschetten-Mann Goretzka nach Comeback gegen Dortmund gefeiert

Dabei hatte sich der deutsche Nationalspieler erst vor knapp zwei Wochen die linke Hand gebrochen und sich einer Operation unterziehen müssen. „Es gibt Schöneres. Das ist schon ein fetter Humpen. Vom Schmerz her war das kein Problem. Pause mache ich jetzt nicht mehr“, kündigte er an.

Nach seiner Pause kehrte Goretzka als Anführer zurück. Er zeigte in den ersten 60 Minuten eine starke Leistung auf der Acht, trieb immer wieder an und leitete das 2:0 mit einem perfekt getimten Pass auf Leroy Sané wunderbar ein.

Matthäus feiert Goretzka nach Gala

Goretzka hilft als Innenverteidiger aus

Goretzka fügte an: „Ich versuche es einfach so gut es geht umzusetzen, was ich im Laufe meiner Karriere so aufgeschnappt habe. Wir haben zu null gespielt. Da hat man als Verteidiger immer einen guten Job gemacht.“