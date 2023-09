Leon Goretzka, Bayerns doppelter Problem-Löser - wenn Tuchel will

Goretzka-Leistung wirft interessante Frage auf

Was fehlt Goretzka zu Tuchels Wunsch-Vorstellung?

Was also fehlt zu Tuchels Ideal von der „Holding Six“? Goretzka gilt als intelligenter und reflektierter Fußballer und Mensch. Und sagte in einem SPORT1-Interview im Juni: „Eine meiner großen Stärken ist, das umzusetzen, was der Trainer von mir erwartet.“ Klingt doch nach besten Voraussetzungen für den Wandel zum Vollblut-Sechser.