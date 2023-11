FC Bayern: Neues Saisonziel! Boss setzt Tuchel unter Druck

Der deutsche Rekordmeister, tönte Präsident Herbert Hainer einige Stunden nach der nächsten Gala von Tor-Phänomen Harry Kane, stehe „da, wo der FC Bayern hingehört - ganz oben. Sportlich, wirtschaftlich und gesellschaftlich!“ Jan-Christian Dreesen rief den 1780 Mitgliedern in der Rudi-Sedlmayer-Halle in seiner ersten Rede als Vorstandschef zu: „Reicht uns das? Mitnichten!“

Meisterschaft und London: Bayern-Boss gibt großes Ziel aus

FC Bayern vermeldet Rekordumsatz

Die wenigen kontroversen Themen (Satzungsänderung, Nagelsmann, Kahn, Salihamidzic) räumte Hainer in seiner Eröffnungsrede clever ab - nicht ohne Abwehrspieler Noussair Mazraoui nach dessen Palästina-Post ganz im Sinne vieler Fans zu drohen : „Noch einmal darf so etwas nicht passieren!“

Hainer attackiert Experten

Kane hat Bundesliga-Rekord im Blick

Dass Kane das Zeug dazu hat, daran zweifelt niemand in der Bayern-Familie. Schon jetzt hat der 30-Jährige einmal häufiger getroffen als die Schützenkönige Niclas Füllkrug und Christopher Nkunku in der vergangenen Saison - in nur elf Spielen! Das hat in über 60 Jahren Bundesliga keiner vor ihm geschafft, auch nicht Lewandowski.