"Gehe davon aus, dass er im Sommer bei Bayern spielt" - Hamann spricht über Tuchel, Kane und DFB-Star

Zuletzt war Hamann verbal mit Cheftrainer Thomas Tuchel aneinander geraten. In dieser Hinsicht nahm der ehemalige Bayern-Profi den Wind aus den Segeln: „Er hat gesagt, was er sagen musste oder wollte. Alles gut.”

„Für die Liga ist es eine Sensation...“

Zudem nahm er Stellung zur aktuellen Situation der Münchner nach dem 4:2-Sieg in Heidenheim. “Auf die Tabelle kannst du im Februar, März, April schauen. Du musst deine eigenen Spiele gewinnen. Durch die englischen Wochen gibt es wenig Zeit nachzudenken. Im Moment nehme ich ihm ( Tuchel; Anm. d. Red. ) ab, dass er nur auf seine Mannschaft schaut.”

Bei der Personalie Harry Kane geriet Hamann regelrecht ins Schwärmen : “Dass er so einschlägt, hätte ich nicht gedacht. Er macht gestern aus zwei Nicht-Chancen zwei Tore. Beide Tore waren große Klasse.“ Es sei für Bayern sehr gut, dass sie so einen Stürmer haben. „Für die Liga ist es eine Sensation, den englischen Kapitän zu haben.”

„Seine Verletzung ist schuld!”

Eberl wurde nach seiner Freistellung bei RB Leipzig schon häufiger mit den Münchnern in Verbindung gebracht. „Max hat es kommuniziert, dass die Bayern sein Traum sind. Er wird irgendwann beim FC Bayern auftauchen. Es ist gut für den Verein, wenn du sportliche Kompetenz hast“, betonte Hamann

Und Wirtz? Hamann offenbarte, dass Wirtz schon längst in München sein könnte - wäre da nicht seine Verletzung gewesen: „Die Familie Wirtz ist schon seit zwei, drei Jahren mit den Bayern in Kontakt. Seine Verletzung ist schuld daran, dass er noch in Leverkusen ist. Ich gehe davon aus, dass er im Sommer bei den Bayern spielt.“