Hamann befremdet von Tuchel-Auftritt: "Form des Anstands"

Hamann begeistert von Bayern-Auftritt in Dortmund

„Vor zwei Tagen hat er den Spruch mit der Weiterentwicklung gemacht, was ich amüsant fand“, legte Hamann nun nach. „Dann dachte ich, es ist gut. Er hat auch nicht gesagt, was ihn stört. Ich versuche, mich da immer sachlich zu äußern. Mir geht es da immer um die Sache und mir geht es gar nicht um Thomas Tuchel, genauso wie es mir wenig um Nagelsmann oder Kovac ging. Mir geht es um die Sache, mir geht es um den FC Bayern.“

Und es geht dem früheren Bayern-Spieler um den Fußball, den die Bayern unter Tuchel spielen. Der Auftritt in Dortmund hat bei Hamann jedenfalls Eindruck hinterlassen: „Es hat mich gewundert, dass sie das erste Mal in acht Monaten unter Thomas Tuchel ein Spiel von Minute 1 bis 90 gezeigt haben, bei dem ich sagte: Wow, das war stark!“

Gegen Dortmund hätten die Bayern erstmals unter Tuchel gezeigt, dass eine Mannschaft zu sehen ist, die, „wenn sie so auftreten, auch in der Champions League eine Rolle spielen kann, was man bisher nicht gesehen hat von ihnen“.

TV-Experte würde mit Tuchel „einen Kaffee trinken“

Warum Tuchel so dünnhäutig mit der Kritik der TV-Experten umgeht, ist für Hamann ein Rätsel, schließlich liegt auch das letzte Aufeinandertreffen Jahrzehnte zurück. „Ich habe ihn 30 oder 35 Jahre nicht gesehen“, betonte Hamann. „Ich habe in der Jugend in Auswahlmannschaften mit ihm gespielt. Ich schätze ihn sehr, er hat einen sehr guten Humor, aber habe ihn persönlich über 30 Jahre nicht getroffen, also da ist nichts.“