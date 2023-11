"Gut, dass Thomas ein Stoppschild gesetzt hat": Bayern-Präsident Hainer verteidigt Tuchel vehement

„Jeder kann seine Meinung sagen und Kritik üben. Manchmal hatte man den Eindruck, dass bei uns alles in Schutt und Asche liegt und wir gegen den Abstieg spielen. Wir haben noch kein Spiel verloren und haben in der Champions League alle Spiele gewonnen“, sagte Hainer bei MagentaSport .

FC Bayern: Hainer gefällt Tuchels Stoppschild

Natürlich sei man im Pokal ausgeschieden, was zwar nicht gut sei, aber mal passieren könne. Dennoch war auch Hainer die Kritik von allen Seiten zu viel, weshalb er es gut findet, „dass der Thomas jetzt ein Stoppschild gesetzt hat. Mir gefällt es, dass er so wehrhaft ist.“

Matthäus: „Können auch ein Bier miteinander trinken“

Hainer von Bayern-Stürmer Kane begeistert

Am Mittwochabend wartet auf Kane und den FC Bayern die nächste Herausforderung: Galatasaray Istanbul ist in der Allianz Arena zu Gast (ab 21 Uhr im SPORT1-LIVETICKER) und will eine weitere perfekte Bayern-Gruppenphase in der Champions League verhindern.