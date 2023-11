Hamann stellt brisante Kimmich-Frage: Bayern ohne Mittelfeld-Star besser?

Der FC Bayern hat beim Topspiel-Sieg gegen Borussia Dortmund auf ganzer Linie überzeugt. Nicht mit von der Partie war der gesperrte Mittelfeld-Star Joshua Kimmich - was den TV-Experten Dietmar Hamann dazu veranlasste, eine brisante Frage aufzuwerfen.

Hamann: Und jetzt sollst du Laimer oder Goretzka rausnehmen?

„Goretzka hat gegen Dortmund seit längerer Zeit auch mal wieder gezeigt, was für ein toller Spieler er ist beziehungsweise sein kann“, meinte Hamann: „Er ist ja mit Ball genauso schnell wie ohne Ball, wenn nicht sogar schneller. Da kommt dann keiner mehr hinterher.“

Mit einem solchen Spieler in den Reihen entstünden neue Bilder: „So hat er das zweite Tor vorbereitet.“

Wenn du so einen Spieler hast, der dann so antritt, entstehen neue Bilder. So hat er das zweite Tor vorbereitet“, lobt Hamann den Ex-Schalker. Die Frage sei nun, ob man Goretzka und Laimer nun eine weitere gemeinsame Chance geben solle.