Mathys Tel über Bayern-Rolle: "Nicht das, was ich langfristig anstrebe"

Mathys Tel hat seine Rolle beim FC Bayern gefunden, der französische Youngster ist der „Superjoker“ in der Offensive des deutschen Rekordmeisters - womit er sich aber nicht zufriedengeben will.

Heute habe er den „Status eines Supersub, aber das ist nicht das, was ich langfristig anstrebe. Aber nun ist es so und ich lerne weiter, um einen größeren Platz in der Mannschaft zu bekommen.“ Es gehe darum, dem Team so viel wie möglich zu geben.