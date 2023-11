"Sein letzter Vertrag": Maier schwärmt von Neuer-Verlängerung bei Bayern

Manuel Neuer und Sven Ulreich werden also weiter für den FC Bayern die Fußballschuhe schnüren. Bis 2025 wurden die Verträge der beiden Torhüter verlängert - eine Meldung, die am Dienstagnachmittag durchaus überraschend kam.

Maier begeistert von Neuer-Verlängerung

„Das war eine großartige Nachricht. Man kann dem FC Bayern nur gratulieren“, sagte Torwart-Legende Sepp Maier im Gespräch mit SPORT1 . Der 79-Jährige hatte seine ganze Karriere bei den Roten verbracht (1962 bis 1979). Von 1988 bis 2004 war er als Torwarttrainer bei der deutschen Nationalmannschaft tätig - von 1994 bis 2008 in gleicher Funktion bei den Bayern.

„Manu und Sven verstehen sich gut und arbeiten prima zusammen. Sie haben sicher auch nicht groß gepokert, sie sind einfach glücklich beim FC Bayern. Ich freue mich sehr, dass ich beide bis 2025 weiter beim FC Bayern sehen werde, wirklich großartig“, meinte der Weltmeister von 1974 - und fügte an:

„Die Verlängerung von Manu kommt sicher zum jetzigen Zeitpunkt überraschend, aber wo will er denn hin? Er spielt doch beim besten Verein in Europa. Er hätte sich nur verschlechtert, wenn er von Bayern weggegangen wäre.“

Maier: „Manu wird ein richtiger Bayer“

Dass Neuer noch mal ein ganz neues Abenteuer hätte wagen wollen - darüber kann Maier nur lachen. „Wo denn? In Amerika? Geht mir weg mit Amerika, da gibt es doch nur Schaupieler-Fußball. Manu hat sich in München sesshaft gemacht, er wird ein richtiger Bayer werden. Es wird sein letzter Vertrag sein. Davon bin ich überzeugt. Danach wird er einen Posten beim FC Bayern übernehmen.“

Diese Vertragsverlängerung werde Neuer nun weiter pushen, glaubt Maier: „Er wird bei der Heim-EM im nächsten Jahr die Nummer eins sein, ist bald wieder ganz der Alte, das hat man beim Spiel in Köln gesehen, was er da schon wieder am Ball gezeigt hat. Manu hätte gar kein Comeback gewagt, wenn er nicht absolut fit gewesen wäre.“