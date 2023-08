FC-Bayern-Legende mit Ansage zu Manuel Neuer: "Glaube ich nicht nur, ich weiß es!"

Neuer: „Respekt vor seiner Leistung“

Sepp Maier: Das war abzusehen. Manuel hatte eine Platte in seinem Bein und die musste wieder entfernt werden. Ich glaube nicht, dass er mehrere Monate ausfallen wird. Manu ist ein Kämpfer, er wird demnächst zurückkommen. Ich hatte damals zu meiner Zeit auch mal eine Platte im Arm, das wurde dann rausgenommen werden und ich musste fünf Wochen pausieren müssen. Ich sehe das nicht so negativ, wie viele in der Fußballbranche. Neuer hat den Ehrgeiz für ein starkes Comeback.

Maier: Ja. Ganz sicher. Das glaube ich nicht nur, ich weiß es. Neuer hat so viel Ehrgeiz und will es allen nochmal beweisen, die ihn schon abgeschrieben haben. Ich war damals genauso. Er wird definitiv zurückkommen. Ich bin nicht beunruhigt. Ich kenne Neuer gut und habe großen Respekt vor seiner Leistung.

Ulreich? „Ein super Torwart“

Maier: Ich will solche Namen gar nicht hören und erst recht nicht kommentieren. Er ist sicher ein sehr guter Torwart, aber ich wiederhole mich gerne. Lasst den Ulreich ins Tor. Bayern braucht keinen neuen Torhüter. Wenn ich jetzt die ganzen Namen lese, da fasse ich mir an den Kopf. Hört mir auf damit! Der FC Bayern braucht eine starke Abwehr, weil die Nummer 1 ist sowieso ein guter Schlussmann.

Wo Maier Matthäus widerspricht

Maier: Die Verantwortlichen des FC Bayern müssen sich nicht zu jedem Thema äußern. Da widerspreche ich Matthäus. Warum müssen sich die Bayern-Bosse rechtfertigen? Die wissen, was sie machen. Das geht Lothar nichts an, wie bei Bayern gearbeitet wird. Er soll als Fußball-Experte einfach seinen Job machen.

„Neuer-Skeptiker sollen still sein“

„Nübel ist beim VfB einfach besser aufgehoben“

Maier: Es war die ganze Zeit etwas schwierig mit Nübel. Es ist besser, dass er jetzt beim VfB im Tor steht. Da hat er die nötige Ruhe, um sich weiter zu entwickeln. Wenn er bei Bayern gespielt und gepatzt hätte, dann wäre gleich wieder Theater gewesen. In Stuttgart steht er nicht so im Fokus wie in München. Das wird ihm gut tun. Nübel ist beim VfB einfach besser aufgehoben. Wenn er bei Bayern geblieben wäre und Neuer würde in fünf Wochen zurückkommen, wäre gleich wieder Wirbel ohne Ende.