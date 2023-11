Werder Bremen: Fritz wirft Hut für Baumann-Nachfolge in den Ring

Beim STAHLWERK Doppelpass auf SPORT1 machte Fritz keinen Hehl daraus, dass er von einer „Beförderung“ sehr angetan wäre. „Es ist ein offener Prozess. Aber mein Hut liegt mit ihm Ring. Jetzt schauen wir, was passiert. Aber ich habe mich klar positioniert, dass ich bereit bin“, ließ der 42-Jährige keinen Zweifel an seiner Bereitschaft aufkommen.

Fritz sieht sich bereit: „Habe mich weiterentwickelt“

„Fakt ist: Ich habe in den letzten Jahren sehr vertrauensvoll mit frank Baumann zusammengearbeitet. Im aktuellen Werder Bremen steckt also auch ein Stück Clemens Fritz. Ich habe aber auch den Anspruch, den Verein weiterzuentwickeln. Ein Stück will man auch vom Reagieren hin zum Agieren kommen“, äußerte er seine Erwartungshaltung an sich selbst.