Bundesliga: Dortmund historisch schwach - Die Hinrunde im Überblick

Borussia Dortmund spielt in der zweiten Saison unter der Leitung von Cheftrainer Edin Terzic eine historisch schwache erste Saisonhälfte.

Nach 16 Spieltagen stehen lediglich 27 Zähler auf dem Konto des BVB. Die schlechteste Punkteausbeute seit sechs Jahren, als der Klub unter Peter Stöger nur 25 Punkte einfahren konnte.

Fehlende Stabilität in der Defensive

Auch die Abwehr der Borussia verschafft der Mannschaft in dieser Spielzeit bislang nicht die notwendige Stabilität. Letztmals mehr als die aktuellen 25 Gegentore kassierte eine Dortmunder Mannschaft in der Saison 2007/08. Damals gastierten unter anderem Energie Cottbus, der MSV Duisburg und Hansa Rostock in der Bundesliga.

Im Vergleich zur Debüt-Saison von Edin Terzic konnten die Schwarz-Gelben zwar zwei Spiele weniger gewinnen (7) verloren jedoch auch nur halb so viele (3) und spielten dafür ganze sechsmal unentschieden. Das Torverhältnis zeichnet mit je einem Tor und Gegentor mehr als in der Vorsaison ein nahezu identisches Bild.

SPORT1 liefert einen Überblick auf Dortmunds Hinrunde des Grauens:

1. Spieltag: Borussia Dortmund - 1. FC Köln - 1:0 (0:0):

Dortmund kann am ersten Spieltag den Fehlstart zunächst abwenden. Gegen den heute Tabellenvorletzten aus Köln bleibt der BVB weitestgehend ungefährlich und kann auf der anderen Seite mehrere Großchancen der Gäste abwehren. Donyell Malen erlöst Dortmund in 88. Minute spät und sorgt für einen glücklichen Sieg.

2. Spieltag: VfL Bochum – Borussia Dortmund – 1:1 (1:0):

Das Glück vom Saisonauftakt bleibt dem BVB im Nachbarschaftsduell mit Bochum verwehrt. Ein erneut überraschender Ausgleich von Malen bringt Dortmund nach der Pause in die Partie, während ein überragender Gregor Kobel auf der Linie Schlimmeres verhindern kann. Ein verdientes Remis.

3. Spieltag: Borussia Dortmund – 1. FC Heidenheim 1846 – 2:2 (2:0):

Der nächste Tiefschlag für den Vizemeister. Nach einer souveränen ersten Halbzeit gegen Aufsteiger Heidenheim verspielt die Terzic-Elf nach der Pause eine 2:0-Führung und beschert den Gästen den ersten Bundesliga-Punkt der Vereinsgeschichte. Am Ende ist es beinahe glücklich, dass überhaupt noch ein Punkt für Dortmund herausspringt.

4. Spieltag: SC Freiburg – Borussia Dortmund – 2:4 (2:1):

Ein doppelter Schock in der Nachspielzeit der ersten Hälfte droht, den Dortmunder Fehlstart zu verschärfen. Die lobenswerte Mentalität der Borussia und eine rote Karte für Freiburgs Nicolas Höfler (82.) sorgen jedoch dafür, dass der BVB die Partie noch einmal drehen kann. Der zweite Saisonsieg, trotz anhaltender Defizite spielerischer Natur.

5. Spieltag: Borussia Dortmund – VfL Wolfsburg - 1:0 (0:0):

Terzic und seine Mannschaft starten die erste Siegesserie der Saison. Dortmund erspielt sich zwar kein Chancen-Feuerwerk, kann gegen harmlose Wölfe allerdings einen weitestgehend ungefährdeten Sieg einfahren.

6. Spieltag: TSG 1899 Hoffenheim – Borussia Dortmund – 1:3 (1:2):

Der BVB im Aufwind. In Sinsheim übernimmt Dortmund zumindest für eine Nacht die Tabellenführung in der Bundesliga und befindet sich zwischenzeitlich wieder auf Kurs. Dabei profitieren die Borussen in Halbzeit eins von zwei Fehlern der Hausherren. Im ganzen Spiel bleibt Dortmund offensiv eher harmlos und gibt nach der Pause nur noch zwei Torschüsse ab.

7. Spieltag: Borussia Dortmund – 1. FC Union Berlin 4:2 (1:2):

Ein 1:2-Rückstand zur Pause und ein anschließender 4:2-Sieg. Das kennt der BVB bereits aus dem Spiel gegen Freiburg. Im Duell mit den kriselnden Unionern gewinnt Dortmund am Ende verdient zum vierten Mal in Folge. Das Spiel wird von zahlreichen VAR-Einsätzen und einem Schlotterbeck-Traumtor geprägt.

8. Spieltag: Borussia Dortmund – Werder Bremen – 1:0 (0:0):

Dortmund setzt sich mit dem fünften Sieg in Serie in der Spitzengruppe fest. Ein verdienter, aber glanzloser Sieg. Beide Teams tun sich schwer, für Torchancen zu sorgen, am Ende stehen 5:1 Schüsse aufs Tor.

9. Spieltag: Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund – 3:3 (2:1):

Auch wenn die Siegesserie reißt, bleibt der BVB ungeschlagen und darf sich über einen etwas glücklichen Punktgewinn freuen. Frankfurt lässt über die gesamte Spielzeit zahlreiche Chancen liegen und sieht sich nach Abpfiff aufgrund mehrerer streitbarer VAR-Entscheidungen benachteiligt.

10. Spieltag: Borussia Dortmund – Bayern München – 0:4 (0:2):

Herbe Abreibung für Borussia Dortmund. Bayern demütigt den BVB, der nur einen Schuss aufs Tor verzeichnet. Durch die erste Niederlage der Saison verliert der BVB den direkten Anschluss an die Spitze und liegt fortan sieben Punkte hinter Bayer Leverkusen auf Rang vier.

11. Spieltag: VfB Stuttgart – Borussia Dortmund – 2:1 (1:1):

Die zweite Saisonniederlage folgt sofort. Dortmund verliert hochverdient auch das Spitzenspiel gegen Stuttgart - nach einer enttäuschenden Angriffsleistung (1:10 Torschüsse). Erstmals seit dem 5. Spieltag fallen die Schwarz-Gelben von den Champions-League-Rängen.

12. Spieltag: Borussia Dortmund – Borussia Mönchengladbach – 4:2 (3:2):

Zum dritten Mal gewinnt Dortmund nach einem Rückstand (0:2) mit 4:2. Die erste Halbzeit war Spektakel pur. Im zweiten Durchgang bringt der BVB die Führung kontrolliert über die Zeit, auch wenn Christoph Kramer in der Schlussminute eine Großchance zum 3:3 vergibt.

13. Spieltag: Bayer 04 Leverkusen – Borussia Dortmund – 1:1 (0:1):

Dortmund entführt nach der Pausenführung einen Punkt gegen die deutlich aktiveren Leverkusener. Defensiv steht der BVB, trotz 68 Prozent Ballbesitz und 24 Torschüssen des ungeschlagenen Tabellenführers, häufig solide, muss in der 79. Minute allerdings den verdienten Ausgleich hinnehmen. Am Ende ärgern sich beide Teams über zwei verlorene Punkte.

14. Spieltag: Borussia Dortmund – RB Leipzig – 2:3 (1:1):

Es bleibt dabei, gegen die Top-Teams der Bundesliga kann der BVB in dieser Saison nicht gewinnen. Hummels zieht in der 15. Spielminute eine Notbremse und erschwert die Aufgabe deshalb erheblich. Souverän tritt Leipzig indessen nicht auf und steuert gegen kämpferische Dortmunder erst in der 90+1. Minute den entscheidenden Treffer (1:3) bei.

15. Spieltag: FC Augsburg – Borussia Dortmund – 1:1 (1:1):

In einem Schlagabtausch mit 42 Torschüssen trennen sich die Mannschaften verdient ohne Sieger. Beide Keeper überragen mit Glanzparaden, die ein Tor-Spektakel verhindern. Die Freude über den Punktgewinn hält sich im Ruhrgebiet allerdings in Grenzen.

Drei Tage nach dem Remis in Augsburg folgt das nächste 1:1. Mit einem Unentschieden und einem Pfeifkonzert verabschiedet sich Dortmund in die Winterpause. Während man in der ersten Halbzeit Chancen im Minutentakt vergibt, wirkt der BVB im zweiten Durchgang verunsichert und ist den abstiegsbedrohten Mainzern spielerisch unterlegen. Ausgerechnet der ehemalige Schalker Sepp van den Berg köpft Terzic und Dortmund noch vor der Pause weiter in die Krise.

Wichtige Entscheidungen in der Winterpause

Borussia Dortmund zeigt in dieser Saison ein wechselhaftes Gesicht und geht mit vier Spielen ohne Sieg und Platz fünf in die Winterpause.

Zwar startete die Borussia zunächst mit neun Siegen ohne Niederlage in die neue Spielzeit, konnte seit dem 9. Spieltag aber nur noch ein einziges Spiel gewinnen.

Der Abstand auf die Ränge außerhalb des europäischen Geschäfts beträgt lediglich drei Punkte, während die Werkself vor dem eigenen Heimspiel gegen den VfL Bochum (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) mit zwölf Zählern Vorsprung an der Spitze steht und dem BVB enteilt ist.

Terzic und seine Mannschaft fahren trotz Ergebniskrise häufig sogar mehr Punkte ein, als es der Spielverlauf vieler Partien hergegeben hätte.

Im Januar muss die Vereinsführung eine Menge offene Fragen klären. Kann Edin Terzic das Ruder noch herumreißen oder setzt sich die Tendenz der zweiten Hälfte der Hinserie in der Rückrunde fort?

Der von Fans und Experten so oft kritisierte Kader steht in der Pause ebenfalls auf dem Prüfstand. Abzuwarten bleibt dabei, ob Borussia Dortmund weitere Zu- oder Abgänge verzeichnen wird.