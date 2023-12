Bundesliga: "Es war nicht das Jahr des FC Bayern" - Sepp Maier im Interview

Im exklusiven SPORT1 -Interview blickt Maier zurück auf das Jahr 2023, schaut auf die kommende Heim-EM, spricht zudem über Neuer, Thomas Müller, Harry Kane - und verrät, was er von einer möglichen Rückkehr von Toni Kroos in die deutsche Nationalmannschaft hält.

Sepp Maier: Mit vielen Emotionen. Es begann mit der schweren Verletzung von Manuel Neuer , die er sich im Ski-Urlaub zugezogen hatte. Das war natürlich ein Schock. Aber eins ist klar: Manu ist nie ein zu hohes Risiko eingegangen. Ich habe danach auch nie an Manus Comeback gezweifelt. Er ist so ein großer Torwart, er musste einfach zurückkommen. Traurig war natürlich dann die Trennung des FC Bayern von Julian Nagelsmann . Sie kam überraschend, aber vielleicht war es unumgänglich. Es war insgesamt nicht das Jahr des FC Bayern.

SPORT1: Der FC Bayern ist seit vielen Jahren mal nicht Erster am Jahresende, sondern sieht Bayer Leverkusen an der Tabellenspitze. Wie sehr schmerzt da Ihr Bayern-Herz?

Maier: Das tut schon ein bisschen weh - und es ist auch wirklich ungewohnt. Aber man muss neidlos anerkennen, dass es die Leverkusener verdient haben. Sie haben einen neuen Rekord aufgestellt mit wettbewerbsübergreifend 25 ungeschlagenen Pflichtspielen, das ist schon eine beachtliche Serie. Xabi Alonso wäre ein toller Trainer für den FC Bayern, er macht in Leverkusen einen ausgezeichneten Job. Wie da Fußball gespielt wird, lässt jeden Fan mit der Zunge schnalzen. Das sucht sogar in Europa seinesgleichen. Und ganz ehrlich? Das hätte ich Alonso nicht zugetraut.

„Die Bayern werden am Ende wieder Meister“

Maier: Ich glaube nach wie vor, dass die Bayern am Ende wieder Meister werden, aber so schwer wie in dieser Saison war es schon lange nicht mehr. Thomas Tuchel muss die Spieler im neuen Jahr sofort in die Spur kriegen. Die Bayern dürfen nicht eine Minute schwächeln. Sonst war‘s das mit dem Titel. Aber es gibt auch nicht wenige, die Bayer Leverkusen den Titel mal gönnen würden. Schon alleine wegen Alonso. Dann hätte auch dieses blöde „Vizekusen“ mal ein Ende.