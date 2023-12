Bundesliga heute: Bremen - Augsburg LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Im heutigen Bundesliga-Spiel trifft der SV Werder Bremen auf den FC Augsburg. Die Partie findet um 15:30 Uhr statt und wird mit Spannung erwartet, denn die Bilanz der letzten Spiele spricht eine deutliche Sprache: Werder Bremen verlor vier der letzten fünf Spiele gegen den FC Augsburg, die letzten drei sogar in Serie. Nur gegen Bayern München und RB Leipzig sind die Grün-Weißen aktuell länger punktlos. Trotz einer Niederlage im letzten Heimspiel gegen Augsburg im September 2022, konnte Bremen zuvor drei Heimspiele in Folge gegen Augsburg für sich entscheiden. Insgesamt verlor Werder Bremen im Jahr 2023 jedoch 20 der 32 Bundesliga-Spiele. Mehr Niederlagen in den ersten 13 Spielen einer Saison kassierten die Grün-Weißen in der Bundesliga auch nur 1974/75.

FC Augsburg unter neuem Trainer ungeschlagen

Der FC Augsburg hingegen zeigt sich unter dem neuen Trainer Jess Thorup in guter Form und ist in den sechs Spielen unter seiner Leitung noch ungeschlagen. Auswärts konnte Augsburg allerdings nur eines der letzten 19 Spiele gewinnen. Trotzdem ist die Mannschaft in der Bundesliga in den sechs Spielen unter Neu-Trainer Jess Thorup noch ungeschlagen. Augsburgs Torhüter Finn Dahmen verursachte im 26. Bundesliga-Spiel sein erstes Eigentor und blieb auch im 26. Bundesliga-Spiel ohne Weiße Weste. Neben Union Berlin behielt nur der FC Augsburg in dieser Bundesliga-Saison noch keine Weiße Weste.

Werder Bremen: Heimstärke trotz Torflaute

Werder Bremen holte zehn seiner elf Punkte in dieser Bundesliga-Saison zu Hause, das ist anteilig (91%) geteilter Liga-Höchstwert. Trotzdem blieben die Grün-Weißen zuletzt zu Hause gegen Bayer 04 Leverkusen torlos. In den letzten 19 Bundesliga-Spielen gegen Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte gewann der SV Werder Bremen nur einmal. Mit dem SV Werder Bremen und dem FC Augsburg treffen die beiden Teams mit den meisten geahndeten Abseitssituationen dieser Bundesliga-Saison aufeinander. Werders Rafael Borré wurde 11-mal zurückgepfiffen, Augsburgs Ruben Vargas kommt auf acht regelwidrige Abseitsstellungen. Augsburgs Ermedin Demirovic bereitete zuletzt gegen Frankfurt erstmals für den FCA zwei Tore in einem Bundesliga-Spiel vor und hat bereits jetzt seinen persönlichen BL-Bestwert aus 2022/23 eingestellt.

Wird SV Werder Bremen gegen FC Augsburg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

1. Liga heute: Wo wird SVW gegen FCA im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: SV Werder Bremen gegen FC Augsburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SV Werder Bremen gegen FC Augsburg im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

