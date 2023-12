Bundesliga heute: BVB - Mainz LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am heutigen Dienstag, den 19. Dezember 2023, treffen Borussia Dortmund und 1. FSV Mainz 05 um 20:30 Uhr in der Bundesliga aufeinander. Beide Mannschaften haben zuletzt eine schwierige Phase durchgemacht, mit nur einem Sieg aus den letzten fünf Spielen. Die Dortmunder haben in den vergangenen sieben Heimspielen gegen Mainz stets mindestens ein Gegentor kassiert. Mainz hingegen hat die letzten drei Auswärtsspiele unentschieden beendet und wird sicherlich versuchen, diese Serie fortzusetzen.

Effizienz vor dem Tor: Schlüsselspieler im Fokus

Niclas Füllkrug hat sich in dieser Saison als wichtiger Torschütze für Borussia Dortmund erwiesen und in 36% der Spiele getroffen. Jamie Bynoe-Gittens, ein weiterer Offensivspieler der Borussen, scheint ein Glücksbringer zu sein: Wenn er trifft, hat Dortmund die letzten beiden Male gewonnen. Bei Mainz hingegen ist die Offensive zuletzt etwas ins Stocken geraten. In den letzten fünf Spielen der Mainzer fielen weniger als drei Tore.

Elfmeter könnten eine entscheidende Rolle spielen

Ein weiterer interessanter Aspekt dieses Spiels könnte die Elfmeterstatistik sein. In fünf der letzten zehn direkten Duelle beider Mannschaften gab es mindestens einen Elfmeter. Noch auffälliger ist, dass es in den letzten vier aufeinanderfolgenden Spielen mit Dortmund als Heimmannschaft mindestens einen Elfmeter gab. In Anbetracht der Tatsache, dass in 50% der Dortmunder Spiele in dieser Saison beide Mannschaften in der ersten Halbzeit mindestens ein Tor erzielt haben, könnten Elfmeter eine entscheidende Rolle spielen.

Wird Borussia Dortmund gegen 1. FSV Mainz 05 heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel wird auf Sat.1 zu sehen sein.

1. Liga heute: Wo wird BVB gegen M05 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky, ran und Sat.1 verfolgt werden.

Bundesliga: Borussia Dortmund gegen 1. FSV Mainz 05 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Borussia Dortmund gegen 1. FSV Mainz 05 im Liveticker bei SPORT1.

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen anschließend bis zum Saisonende zur freien Verfügung auf Abruf.

