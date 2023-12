Bundesliga heute: Wolfsburg - FC Bayern LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Heute Abend um 20:30 Uhr trifft der VfL Wolfsburg auf den FC Bayern München in einem Bundesliga-Spiel, das auf den ersten Blick eine klare Angelegenheit zu sein scheint. Die Statistik spricht eindeutig für die Bayern: Unter allen Teams, gegen die der FC Bayern öfter als 12-mal in der Bundesliga antrat, hat der FCB gegen kein anderes Team im Oberhaus so einen hohen Punkteschnitt (2.5) wie gegen den VfL Wolfsburg. Seit einem 1:4 auswärts im Januar 2015 verlor der FCB keins der letzten 16 Bundesliga-Spiele gegen den VfL (14S 2U). Zudem traf der FC Bayern in jedem der letzten 30 Bundesliga-Spiele gegen den VfL Wolfsburg – gegen kein anderes Team hatten die Münchner in ihrer BL-Historie so eine lange Trefferserie.

Bayerns junge Talente und Wolfsburgs Herausforderungen

Ein besonderes Augenmerk sollte auf dem jungen Bayern-Talent Jamal Musiala liegen, der im Alter von 20 Jahren und 297 Tagen sein 100. Bundesliga-Spiel bestreiten könnte – als jüngster Bayern-Spieler der BL-Historie. Gegen keinen anderen Verein sammelte Musiala in der Bundesliga so viele Tore (4) und direkte Torbeteiligungen (5) wie gegen Wolfsburg. Der FC Bayern spielt mit 35 Punkten nach 14 Partien seine beste Bundesliga-Saison seit acht Jahren. Allerdings verlor der FCB sein letztes BL-Gastspiel mit 1:5 in Frankfurt. Zwei BL-Auswärtsniederlagen in Folge gab es zuletzt im Mai 2015. Auf der anderen Seite hat kein Team in dieser Bundesliga-Saison weniger Tore in der zweiten Halbzeit geschossen als der VfL Wolfsburg (6, wie drei andere Teams). Wolfsburgs Jonas Wind war an 68% der Wolfsburger Tore in dieser Bundesliga-Saison direkt beteiligt, kein anderer Spieler kommt in dieser BL-Saison auf so einen hohen Anteil.

Schlüsselspieler und Schiedsrichter

Bayerns Leroy Sané hat in dieser Bundesliga-Saison bereits einen neuen persönlichen Rekord aufgestellt, mit 16 direkten Torbeteiligungen (8 Tore, acht Assists). Er ist der einzige Spieler aus Europas fünf großen Ligen, der in dieser Ligasaison sowohl mindestens acht Tore schoss als auch vorbereitete und der einzige Spieler ligaweit mit acht Assists. Harry Kane, ebenfalls von den Bayern, knackte bereits im 14. Bundesliga-Spiel die Marke von 20 Toren, früher als jeder andere Spieler in der BL-Historie. Er steht bei 25 direkten Torbeteiligungen in dieser BL-Saison (5 Assists). Wolfsburgs Maxence Lacroix sah zuletzt in Darmstadt schon seinen fünften Platzverweis in der Bundesliga, mehr sah kein aktueller BL-Profi. Schiedsrichter der Partie ist Sascha Stegemann. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Teams unter seiner Leitung schlagen werden.

Wird VfL Wolfsburg gegen FC Bayern München heute im Free-TV übertragen?

Wir haben aktuell leider keine Infomation darüber, ob das Spiel im Free-TV zu sehen sein wird.

1. Liga heute: Wo wird WOB gegen FCB im TV & Stream übertragen?

Wir haben aktuell leider keine Infomation darüber, welcher Anbieter einen Livestream anbieten wird.

Bundesliga: VfL Wolfsburg gegen FC Bayern München im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: VfL Wolfsburg gegen FC Bayern München im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen anschließend bis zum Saisonende zur freien Verfügung auf Abruf.

----