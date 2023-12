BVB-Krise - Schluss mit Schönreden! SPORT1-Kommentar zu Trainer Terzic und Dortmund

Der BVB muss aufhören, sich in die eigene Tasche zu lügen! Das enttäuschende Remis gegen Mainz hat noch einmal verdeutlicht, dass die Schwarz-Gelben bei der Analyse zum Jahresabschluss auch an der Trainer-Frage nicht vorbeikommen.

„Ich bin kein Mathelehrer, ich bin Fußballtrainer“, sagte Edin Terzic vor den zwei abschließenden Bundesliga-Spielen in diesem Jahr auf die Frage, wie viele Punkte für ruhige Weihnachten nötig seien - auch für seinen Arbeitsplatz als Trainer. Man muss kein Rechengenie sein, um zu wissen: Zwei Punkte genügen dem BVB und Terzic am Ende dieser Hinrunde nicht mal mehr für „ausreichend“. Der Übertritt ins Jahr 2024 mit Terzic ist stark gefährdet.

Eine Mannschaft mit zwei Gesichtern. International in der Champions League hui, national, im DFB-Pokal und Bundesliga, pfui. Der BVB klammerte sich nach schlechten Spielen oft an den Strohhalm Champions League und verwies auf die furiose Aufholjagd in der vergangenen Rückrunde (13 Siege, drei Unentschieden, eine Niederlage), verschleierte dabei aber auch die fundamentale Krise, in der sich der Klub seit Wochen befindet.