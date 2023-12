BVB: Wird Reus zum Problem für Terzic? Warum der Dortmund-Star auf der Bank schmorte

Es lief die 63. Spielminute im Signal Iduna Park. BVB-Coach Edin Terzic versuchte beim Spielstand von 1:1 gegen Mainz noch einmal alles, um offensiv Schwung reinzubringen. Niclas Füllkrug und Jamie Bynoe-Gittens raus, der in letzter Zeit kaum spielende Sébastien Haller und der 19 Jahre alte Samuel Bamba rein.

Für Bamba, der überwiegend in der U19 zum Einsatz kommt, war es sogar das erste Spiel vor einer derartigen Kulisse. Auf der Bank zurück blieb ein sichtlich angefressener Marco Reus. Auch später, bei den Einwechslungen von Giovanni Reyna und Marius Wolf, war Reus keine Option für Terzic - obwohl so viel auf dem Spiel stand.

Reus mit No-look-Handschlag

Die Nicht-Einwechslungen gegen Mainz war wohl dem fragwürdigen Verhalten von Reus im letzten Liga-Spiel in Augsburg geschuldet. Terzic hatte am Wochenende Reus in der 58. Minute (1:1) vom Platz genommen.