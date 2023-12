"Dann müssen sie gehen" - Hamann mit harter Kritik an BVB-Stars!

Dietmar Hamann hat in seiner Kritik am bisher deutlich hinter den Erwartungen gebliebenen Bundesligisten Borussia Dortmund nachgelegt. Er begrüßt indes das Festhalten an Trainer Edin Terzic und nimmt sich die Mannschaft zur Brust.

„Für mich ist es die richtige Entscheidung, aber wichtig wird sein, dass die Vereinsführung die Spieler stärker in die Verantwortung nimmt“, erklärte der Ex-Profi in seiner Sky -Kolumne.

Hamann erwarte nun, „dass die Mannschaft nach der Winterpause in der Bundesliga ein anderes Gesicht zeigt und alle um ihre Positionen spielen. Die Dortmunder müssen alles hinterfragen und einen höheren Anspruch an die Spieler haben. Wenn sie dem nicht genügen, dann müssen sie gehen“.

BVB-Krise: Hamann zählt Mannschaft an

Stanic-Abgang trifft Terzic hart

„Dass der Assistent des Sportdirektors während der Saison gehen musste, war ein sehr ungewöhnlicher Vorgang“, so der Experte. „Beim BVB haben sich Talente wie Ousmane Dembele, Jadon Sancho, Erling Haaland und Jude Bellingham in kurzer Zeit zu Stars entwickelt, aber sie sind alle nicht mehr da.“

Sanfter sprach der frühere Starspieler des FC Liverpool über seinen Ex-Klub FC Bayern, den er in der Vergangenheit oft kritisierte hatte: „In der Champions League in Manchester und in der Bundesliga gegen Stuttgart und in Wolfsburg haben es die Münchner zum Jahresabschluss wirklich toll gemacht.“