Erstaunliche Entwicklung bei Bayern! Was Transfer-Prio ist - und warum Uneinigkeit bei Holding Six herrscht

Der FC Bayern bereitet derzeit die Wintertransferperiode vor. Die Scouts der Münchener sind aktuell quer durch Europa am Touren und schauen sich viele Spieler an. Ein besonders großes Augenmerk wird dabei auf den spanischen Markt gelegt.

In einem Klub, der in Spanien derzeit für große Überraschungen sorgt, schauen sich die Bayern ganz genau um: Mehrere Spieler vom FC Girona stehen derzeit auf der Liste des Rekordmeisters, berichtet SPORT1 -Reporter Kerry Hau im Podcast „Die Bayern-Woche“.

Bayern beobachtet Arnau Martínez von Girona

Ein Spieler im Fokus: Arnau Martínez. „Er ist ein interessanter Abwehrspieler, den die Bayern beobachten“, verrät Hau: „Martínez kann sowohl auf der rechten Abwehrseite spielen als auch in der Innenverteidigung.“

Weil da die Bayern die Abgänge von Benjamin Pavard (verkauft an Inter) und Josip Stanisic (verliehen an Leverkusen) kompensieren müssen, würde der 20-Jährige perfekt in das gesuchte Spieler-Profil passen.