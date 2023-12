Müller reagiert auf Bayern-Absage: "So etwas habe ich selten gesehen"

Der 34-Jährige veröffentliche bei Instagram ein Video, das ihm beim Schneeräumen zeigt. „Wir befinden uns wie so oft am Samstagnachmittag in der rechten Halbspur“, witzelte Müller, während er den Schnee wegschaufelte. „Ich verstehe überhaupt nicht, wieso das Spiel heute ausgefallen ist“, ergänzte der Nationalspieler ironisch.

Schneechaos: Goretzka antwortet Müller

Teamkollege Leon Goretzka postete wenig später ebenfalls ein Video, in dem der Mittelfeldspieler barfuß mit einem Salzstreuer in der Hand durch den Schnee stapft. „Weiß gar nicht was die Aufregung soll!?“, schrieb er an Müller gerichtet.