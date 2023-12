Trainer-Deal: Uli Hoeneß musste von seinem Neffen überzeugt werden

Sebastian Hoeneß hat zwei Jahre lang beim FC Bayern gearbeitet. Doch damit der heutige Bundesliga-Trainer des VfB Stuttgarts einst tatsächlich in München landen konnte, musste erst sein Onkel Uli Hoeneß überzeugt werden.

Hoeneß wollte von den Besten lernen

„Ich wollte mich weiterentwickeln, wollte von den Besten lernen“, sagte der immer noch junge Trainer selbst. „Bei Pep Guardiola war ich in München, bevor ich von RB Leipzig zum FC Bayern gewechselt bin, während meiner Praktikumsphase beim Lehrgang zum Fußballlehrer.“

In München sei auch die Verbindung zu Gerland entstanden, „der damals Co-Trainer war und sich später dafür starkgemacht hat, dass ich zum FC Bayern wechsle. Bei Thomas Tuchel war ich in Mainz gerade zu der Zeit, als er mit seiner Mannschaft so erfolgreich war. Und bei Huub Stevens habe ich bei RB Salzburg hospitiert.“