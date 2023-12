VfB Stuttgart - das beste Weihnachtsgeschenk für alle Fußballfans? Kolumne von Tobias Holtkamp

Wer ist bisher die größte Bundesliga-Überraschung der Saison? Wenn man ganz ehrlich ist, kann man den VfB Stuttgart sogar noch vor Tabellenführer Bayer Leverkusen nennen. So spektakulär und konstant die Mannschaft von Xabi Alonso Woche für Woche abliefert, auf bestem Niveau, unter besten Bedingungen, so herzerfrischend begeistern die Stuttgarter - die in der letzten Saison bis zuletzt gegen den Abstieg gespielt haben!