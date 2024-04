Bundesliga heute: Gladbach - Union LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Zudem hat Union die letzten fünf Duelle für sich entschieden, was die längste laufende Siegesserie der Berliner gegen einen Bundesligisten darstellt. Auf der anderen Seite steht Mönchengladbach vor einer Herausforderung, da Julian Weigl, der in dieser Saison die meisten Einsatzminuten und die beste Passquote für die Borussia vorweisen kann, aufgrund seiner 10. Gelben Karte gesperrt ist.

Formkurve: Mönchengladbach und Union in der Krise

Beide Teams befinden sich in einer schwierigen Phase. Mönchengladbach hat zuletzt erstmals seit August/September 2023 zwei Bundesliga-Spiele in Serie verloren und verzeichnet insgesamt 13 Saisonniederlagen, so viele wie in der gesamten vergangenen Spielzeit.