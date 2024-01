Bayern-Legende erklärt: Das macht Tuchel falsch - und was das mit Alonso zu tun hat

Schützt Thomas Tuchel seine Spieler nicht ausreichend? Eine Legende des FC Bayern findet, dass der Trainer seine Spieler in der Öffentlichkeit vehementer verteidigen sollte.

„Von außen betrachtet gibt Tuchel aus meiner Sicht nicht immer die beste Figur ab“, schrieb Jean-Marie Pfaff in seiner Kolumne für die AZ. Der einstige Top-Torhüter erklärte: „Bereits einige Male hat er in der Öffentlichkeit den Eindruck vermittelt, er wisse nicht mehr so richtig weiter.“