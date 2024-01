Bayern-PK LIVE: Das sagt Tuchel zum Transfer-Dilemma und Beckenbauer

Für den FC Bayern wird die Bundesliga-Partie gegen die TSG Hoffenheim kein Spiel wie jedes andere. Schließlich trägt der Rekordmeister nach dem Tod von Franz Beckenbauer tiefe Trauer.

{ "placeholderType": "MREC" }

Dennoch ist das Spiel für Thomas Tuchel und sein Team auch sportlich von großer Relevanz. Mit einem Sieg könnten die Bayern in der Tabelle den Rückstand auf Spitzenreiter Bayer Leverkusen zunächst wieder auf einen Punkt verkürzen.

Auf der Pressekonferenz sprach Tuchel über den sich anbahnenden Transfer. Außerdem nahm er Stellung zum Tod von Franz Beckenbauer und der Verletztensituation um Noussair Mazraoui.

{ "placeholderType": "MREC" }

+++ Tuchel über Mazraoui +++

„Kein Vorwurf an niemanden. Ich verstehe jeden Nationaltrainer, der auf seine Interessen schaut. Es ist eine paradoxe Situation. Er ist ein verletzter Spieler, wir bezahlen ihn, und während er im Aufbautraining ist, wird er angefordert. Unsere medizinische Abteilung war in engem Kontakt mit den Verbandsärzten und wir haben dringende Empfehlungen ausgesprochen. Unser Wunsch wäre gewesen, dass er ein bisschen später geht. Wir haben einen Kompromiss gefunden, weil sie ihn noch früher holen wollten. Unsere dringende Empfehlung ist, dass er erst im dritten Vorrundenspiel zu einem Kurzeinsatz kommt. Das sind Empfehlungen auf einem Blatt Papier oder einer Email. Keine Ahnung, wie das Turnier läuft. Wenn sie Bedarf haben, wäre ich nicht komplett verwundert, wenn sie sich nicht an diese Email erinnern. Das ist gar kein Vorwurf, es ist einfach die Situation und die ist ein bisschen paradox.“

+++ Tuchel über Trainingslager +++

„Ich mag einfach Trainingslager, auch mit wärmeren Temperaturen. Es gibt uns die Möglichkeit mehr zu trainieren. Es hat Einfluss auf die Pausenplanung und die Auswahl der Teams, wenn du ein Turnier spielen willst - das überlegst du dir bei kalten Temperaturen. Wir hoffen, dass es nicht zu windig wird. Es geht nicht darum, endlos Belastungen aneinanderzureihen, aber Standards und Abläufe im Detail zu trainieren und Zeit miteinander zu verbringen. Das macht einfach etwas mit der Mannschaft als Gruppe. Ich hoffe, dass wir mit einem Sieg noch ein paar Prozentpunkte für unseren Teamspirit herausziehen.“

+++ Tuchel über Leverkusen als einzigen Titelkonkurrenten? +++

„Ich glaube dass auch Stuttgart und Leipzig mehrere Siege aneinanderreihen können. Wir haben noch ein Nachholspiel. Wir haben im Gegenpressing noch Luft nach oben, da wollen wir eine Schippe drauflegen. Es ist unser Wunsch, einen Lauf hinzulegen mit den drei Heimspielen, die wir jetzt haben. Das ist klar: Wir wollen Meister werden.“

+++ Tuchel über Hoffenheim +++

„Ich erwarte eine Dreier-/Fünferkette. Das ist immer sehr speziell, auch in unserem Anlaufverhalten. Mit fünf kannst du die Breite im Kader etwas besser besetzen. Wir werden uns darauf einstellen. Es ist ein sehr laufstarkes Mittelfeld, viele unterschiedliche Charaktere und Spielertypen, eine sehr konterstarke und spielstarke Mannschaft. Wir müssen sehr fleißig im Gegenpressing sein.“

{ "placeholderType": "MREC" }

+++ Tuchel über den Kader +++

„Coman hat gestern eine Pause gemacht wegen der Halswirbelsäule. Wir gehen davon aus, dass er zurückkehrt und spielfähig ist. Pavlovic ist auch wieder zurück. Gegen Basel war es ein holpriger Start. Es war noch nicht mit dem Biss und Elan, wie wir uns das vorstellen. Da haben wir in dieser Woche einen großen Schritt gemacht. Es war eine richtig griffiger Trainingswoche. Wir waren flexibel mit den Trainingszeiten, weil es sehr kalt war und wir die wenigen Sonnenstrahlen ausnutzen wollen. Ich bin sehr zufrieden mit der Trainingswoche. Ich spüre, dass wir absolut bereit sind. Ich spüre den Biss und dass alle um ihre Position kämpfen. Ich merke das gewisse Feuer, das ist absolut angekommen. Ich bin sehr zuversichtlich.“

+++ Tuchel über Hitzfelds 75. Geburtstag morgen +++

„Er war war in Summe sieben Jahre Trainer. Er ist die nächste Trainerlegende. Auch er ist ein absoluter Erfolgstrainer gewesen und ein Gentleman mit einer besonderen Aura. Herzlichen Glückwunsch von meiner Seite.“

+++ Tuchel über Geduld bei Transferfragen +++

„Geduld ist nicht meine stärkste Tugend. Ich bin seit 15 Jahren Trainer. Jeder Trainer möchte immer am ersten Tag einer Transferperiode alle Spieler haben, aber das wird nie passieren. Ich bin ein bisschen geduldiger geworden, weil ich weiß, wie schwierig das Transferfenster geworden. Es gibt immer mehrere Interessen, die drinstecken. Das ist sehr komplex geworden. Als Trainer ist es immer einfach, zu sagen, den und den hätten wir gern. Es ist normal, dass sich etwas zieht. Wir haben schon viel erlebt, auch im Sommer. Wir fangen erst an, konkret mit ihm zu planen, wenn der Spieler auch unterschrieben hat. Wir arbeiten immer an der Weiterentwicklung der Mannschaft. Es geht darum, was wir besser machen wollen und was wir beibehalten wollen. Wir haben ehrgeizige Ziele.“

+++ Tuchel über Beckenbauer +++

„Ich hatte leider nie engeren Kontakt. Ich habe ihn zweimal getroffen. Seine offene Art war beeindruckend. Er hat die Leute im Herzen berührt. Das machte seine Aura und seine Persönlichkeit aus. Er hatte die unglaubliche Gabe, Dinge auf den Punkt zu bringen. Das bleibt einmalig. Sein Lebenswerk als Spieler und Trainer bleibt unglaublich.“

+++ Tuchel über Dier und andere Transfers +++

„Er ist ein Spezialist in der Innenverteidigung geworden. Er hat früher viele Premier-League-Spiele auf der Sechs gemacht, aber er hat zuletzt eigentlich immer in der Innenverteidigung gespielt. Dort kann er beide Positionen spielen und er kann in einer Dreierkette spielen. Dadurch kriegen wir in erster Linie Leon Goretzka frei für das Mittelfeld. Er muss dann hoffentlich nicht mehr von linker Acht auf rechter Innenverteidiger wechseln, was er immer sehr, sehr gut gemacht hat. Ansonsten bleiben die gleichen Positionen im Fokus. Wir werden sehen, was passiert.“

+++ Über Beckenbauers Tod +++

„Es sind gemischte Gefühle. Es ist eine Situation, die schwer zu greifen ist. Die Dimension und die Tragweite kann man gar nicht greifen. Es wird sehr emotional im Stadion. Wir werden das am eigenen Leib spüren, auch die Spieler die noch jünger sind als ich. Das wird einem auch spätestens nächste Woche bei der Trauerfeier bewusst werden. Wir wollen uns gleichzeitig fokussieren und den bestmöglichen Start ins Jahr haben an einem Tag, an dem wir Beckenbauer gedenken.“

{ "placeholderType": "MREC" }

+++ Tuchel über Dier +++

„Aus Erfahrung wissen wir, dass die Dinge auch im letzten Moment noch schiefgehen können. Er ist in München und wir versuchen, ihn zu verpflichten und den Deal und finalisieren und damit eine weitere Alternative als Innenverteidiger für unseren Kader zu bekommen. Alles andere würde ich noch abwarten bis die endgültige Einigung mit beiden Vereinen erzielt wurden und die Tinte trocken ist.“

+++ Bayern-PK mit Tuchel +++