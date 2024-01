"Ein einsamer, alter Mann" - Ex-Bayern-Aufsichtsrat spricht über Tod von Franz Beckenbauer und erhebt schwere Vorwürfe

In einem Video von Focus macht Markwort auch die Medien verantwortlich für das „seelische Leiden“ des „Kaisers“: „Die Zeitungen, die ihn hochgejubelt haben, haben ihn niedergeschrieben. Dazu kommen private Schicksalsfälle. Der Tod seines Sohnes. Dann plötzlich haben ihn die Medien verraten, wie er glaubte. Er war einsam am Schluss und wollte von niemanden mehr was wissen.“

Der 87-jährige Darmstädter fuhr fort: „Wenn man an Psychosomatik glaubt, an den Zusammenhang von körperlichen Leiden und seelischen Schmerzen, dann könnte man annehmen, dass ihn dieser Absturz, die Verfolgungsjagd in der Öffentlichkeit auch krank gemacht hat. Er war am Schluss wirklich krank und das war schrecklich für ihn.“ Zusätzlich wolle „er auch sein verfallenes Äußeres nicht der Öffentlichkeit zeigen wollte.“