Bundesliga: Bleibt Sancho über das Saisonende hinaus beim BVB? Sportdirektor Kehl lässt aufhorchen

BVB: Sancho-Einsatz beim Bundesliga-Restart?

„90 Minuten schafft er noch nicht. Aber alleine in 20, 30 Minuten macht Sancho auch etwas mit einem Gegner“, so Kehl. Ein Blitz-Einsatz nur zwei Tage nach Verkündung des Transfers scheint also durchaus vorstellbar! Doch wie soll es auf lange Sicht mit Sancho weitergehen?

Sancho-Verbleib beim BVB? „Es ist eine reine Leihe...“

„Es ist eine reine Leihe. Ein Kauf ist in dieser Größenordnung für uns nicht möglich. Wir haben keine Kaufoption. Es ist eine reine Leihe bis zum Sommer“, so der Sportdirektor.

Bleibt also die Hoffnung, dass Sancho schnell funktioniert. Die Trainingseindrücke unterstreichen das, bereits am Donnerstag stand die erste Teameinheit auf dem Plan: „Ich habe ihn heute als sehr quirlig, sehr agil gesehen. Jadon ist immer in der Lage, in kürzester Zeit den Unterschied zu machen. Er hat so viel Qualität, dass er ein Spiel immer wieder verändern kann“, sagte Kehl.