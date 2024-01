BVB-Transfers um Sancho: Kein Schritt nach vorn! Kommentar von SPORT1-Reporter Manfred Sedlbauer

Mit Maatsen kommt ein Mann, der bei einem aktuell mittelklassigen Team in der Premier League , dem FC Chelsea (11. Platz), nicht über Kurzeinsätze und die Rolle eines Jokers hinauskommt. Der 21 Jahre alte Linksverteidiger kann höchstens eine Übergangslösung für ein paar wenige Spiele sein.

Sancho ist aus dem Tritt

Und Sancho? Der Engländer ist ein Spieler, der Fußballromantiker gerne ins Schwärmen bringt. Der 23 Jahre alte Offensivkünstler hat in Schwarz-Gelb gezaubert und nicht nur die BVB-Fans begeistert - vor zweieinhalb Jahren wohlgemerkt!

Nur das zu bewerten, was ein Spieler zu zeigen fähig ist, und sich dabei an seinem Leistungs-Maximum zu orientieren, ist vermessen. Sancho ist aus dem Tritt, trainierte zuletzt nicht einmal mehr mit der Manchester -Mannschaft.

Sancho – ein Offensivkünstler auf Abwegen

Dazu kommt, dass Sancho, abgesehen von aktuellen Form-Defiziten, ein Disziplin-Problem hat. Mit Erik ten Haag hat er sich in Manchester so verkracht, dass der einst für 85 Millionen Euro Verpflichtete überhaupt keine Rolle mehr spielte. Neu ist dieses Verhalten nicht.

Schon zu BVB-Zeiten leistete er sich das ein oder andere disziplinarische Vergehen, wurde auch in Dortmund bereits suspendiert. Damals schaute der BVB - auch weil Sancho spielerisch überzeugte - über die Ausrutscher hinweg, verwies immer darauf, dass er noch jung sei und sich entwickeln müsse. Zweieinhalb Jahre später muss man feststellen: Eine Entwicklung in Richtung Professionalität hat nicht stattgefunden!

Was macht Sancho, wenn er auch beim BVB, wie zu erwarten ist, nicht gleich von Beginn an spielen darf? Was macht ein unzufriedener Sancho? Die Gefahr, dass er das Klima erneut gefährdet, besteht auf jeden Fall.