Bundesliga heute: Darmstadt - BVB LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Dortmunds Form und Darmstadts Schwierigkeiten

Borussia Dortmund spielt mit 27 Punkten nach 16 Partien seine schwächste Bundesliga-Saison seit sechs Jahren. Die Mannschaft hat nur eins der letzten acht Bundesliga-Spiele gewonnen und konnte in keinem der letzten acht Spiele eine Weiße Weste bewahren. Nicht wegzudenken aus Dortmunds Team ist Julian Brandt, er kommt auf 23 direkte Torbeteiligungen in der Bundesliga im Jahr 2023. Auf der anderen Seite spielt der SV Darmstadt mit zehn Punkten nach 16 Partien seine zweitschwächste Bundesliga-Saison. Die Lilien blieben zuletzt in neun BL-Spielen in Folge sieglos und stellen mit 41 Gegentoren die schwächste Abwehr in dieser BL-Saison.