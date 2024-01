BVB: Nächster Winter-Transfer! Das ist Dortmund Neuzugang Ian Maatsen

Maatsen schlägt Premier-League-Wechsel aus

Im Sommer 2023 waren sich beide Vereine, Burnley und Chelsea sich am Deadline Day gar einig über einen festen Transfer - doch Maatsen legte sein Veto ein! Er wollte sich lieber an der Stamford Bridge unter dem neuen Trainer Mauricio Pochettino durchsetzen, als beim Aufsteiger Burnley Stammspieler zu sein.

Ein mutiger Verbleib in London, der nicht belohnt wurde. Denn in der vergangenen Hinrunde kam Maatsen bei Chelsea nur auf 199 Einsatzminuten in der Premier League, von denen er nur zwölf Minuten hinten links spielte.

Bei Chelsea nur vierte Wahl als Linksverteidiger

Burnley wollte 35 Millionen Euro für Maatsen zahlen

“Wir sind sehr glücklich über die Zeit, in der er bei uns war”, sagte Kompany im Oktober über Maatsens Saison in Burnley. In 39 Championship-Spielen für die Clarets gelangen Maatsen vier Tore und sechs Vorlagen, zudem wurde er in die Elf der Saison gewählt.