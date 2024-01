Bundesliga heute: Mainz - Wolfsburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Das heutige Bundesliga-Spiel zwischen dem 1. FSV Mainz 05 und dem VfL Wolfsburg verspricht eine interessante Begegnung zu werden. Die Partie findet um 15:30 Uhr statt, und beide Mannschaften werden versuchen, ihre aktuelle Form zu verbessern. Die Wölfe haben eine beeindruckende Bilanz gegen Mainz, mit Siegen ohne Gegentor in den letzten drei Spielen. Seit 2019 hat Wolfsburg sieben der neun Spiele gegen Mainz gewonnen, mehr als gegen jede andere Mannschaft in der Bundesliga. Ihr Trainer, Niko Kovac, hat gegen Mainz die meisten Siege seiner Karriere gefeiert, mit nur einer Niederlage in elf Duellen.

Wolfsburgs Dominanz gegen Mainz

Trotz der beeindruckenden Bilanz von Wolfsburg gegen Mainz haben beide Teams in dieser Saison mit Formschwankungen zu kämpfen. Mainz hat in den letzten sechs Spielen nicht gewonnen und nur zehn Punkte aus 16 Spielen gesammelt, ihre zweitschwächste Bilanz zu diesem Zeitpunkt in der Bundesliga. Wolfsburg hat nach 16 Spieltagen bereits neun Niederlagen kassiert, so viele wie nur einmal zuvor in der Saison 2011/12. Mit nur 19 Punkten liegen sie sieben Punkte hinter ihrer Bilanz zum gleichen Zeitpunkt in der letzten Saison. Beide Teams haben auch Probleme in der Offensive, mit Mainz, das in der ersten Halbzeit nur sechs Tore erzielt hat, und Wolfsburg, das in der zweiten Halbzeit nur sechs Tore erzielt hat.

Defensive Stärke gegen offensive Schwäche

In der Defensive hat Mainz in dieser Saison bereits neun Kopfballgegentore kassiert, die meisten aller Teams in der Bundesliga. Wolfsburg hingegen hat nur einmal per Kopf getroffen, der niedrigste Wert der Liga. Trotz dieser Schwäche hat Mainz unter seinem neuen Trainer Jan Siewert in den letzten sieben Spielen nur vier Gegentore kassiert, die wenigsten aller Teams in diesem Zeitraum. Wolfsburg hingegen hat in diesem Zeitraum 13 Gegentore kassiert, nur Gladbach, Hoffenheim und Dortmund haben mehr kassiert.

Wird 1. FSV Mainz 05 gegen VfL Wolfsburg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

1. Liga heute: Wo wird M05 gegen WOB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

